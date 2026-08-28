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Аргументы и Факты

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Роман Шаронов оценил действия «Локомотива» по продаже ряда основных игроков

Роман Шаронов оценил действия «Локомотива» по продаже ряда основных игроков

Бывший футболист «Рубина» и воспитанник «Локомотива» Роман Шаронов оценил решение руководства железнодорожников продать основных игроков Алексея Батракова, Артема Карпукаса и Дмитрия Воробьева.

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