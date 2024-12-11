В России хотят на год отсрочить привлечение приставов к взысканию долгов

В России планируют ввести отсрочку на привлечение приставов к сбору долгов с населения. Так, кредиторы не смогут воспользоваться их услугами в течение года, сообщает РБК со ссылкой на законопроект Министерства юстиции РФ.
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