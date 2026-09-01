Мировые цены на нефть поднимаются более чем на 3% на фоне напряжённости на Ближнем Востоке

Мировые цены на нефть выросли более чем на 3 процента. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent достигла 91,27 доллара за баррель, что отражает текущую ситуацию на мировом энергетическом рынке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВА Хоккейное «Торпед...
- Демократы показыв...
- В Харькове произо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым