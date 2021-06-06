Юнармейцы и дети военнослужащих авиабазы «Кант» посетили редакцию информационного портала «Спутник Кыргызстан»

Юнармейцы и дети военнослужащих авиабазы «Кант» посетили редакцию информационного портала «Спутник Кыргызстан»

Школьники познакомились с профессиональными журналистами, побывали в пресс-центре, редакции и студии радиовещания.

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