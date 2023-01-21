Идентификация с агрессором: лучшая защита это нападение?

Идентификация с агрессором — это защитная реакция психики возникшая в результате попадания индивида в позицию жертвы и последующего отчаяния, когда мир становится черно белым и человек встает перед выбором «быть жертвой или стать насильником».
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