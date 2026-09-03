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Нижегородская правда

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Врач Мацола предупредил, что «летние» инфекции теперь встречаются вне сезона

Из-за глобального потепления сезонность таких инфекций, как норовирус и ротавирус, изменилась: они стали встречаться не только летом, но и в другие времена года, рассказал в интервью РИАМО терапевт и гастроэнтеролог Артём Мацола.

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