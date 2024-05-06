"С преступником за стол не сядем!" Наш МВД объявил пианиста в розыск. И Пороха до кучи. Корейская схема не повторится

Ирина Быкова

Если начнем переговоры получим еще не одну инсценированную Бучу, дадим врагу время восстановиться и с новыми силами напасть на нас, похерив все наши завоевания и сделав напрасными смерти наших бойцов. Это будет крах доверия граждан страны нашему президенту. Надеюсь стамбульский позор России не повторится.