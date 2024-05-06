Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"С преступником за стол не сядем!" Наш МВД объявил пианиста в розыск. И Пороха до кучи. Корейская схема не повторится

"С преступником за стол не сядем!" Наш МВД объявил пианиста в розыск. И Пороха до кучи. Корейская схема не повторится

АМАРАНТ "С преступником за стол не сядем!" Наш МВД объявил пианиста в розыск. И Пороха до кучи. Корейская схема не повторится.

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Комментарии
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Ирина Быкова
Если начнем переговоры получим еще не одну инсценированную Бучу, дадим врагу время восстановиться и с новыми силами напасть на нас, похерив все наши завоевания и сделав напрасными смерти наших бойцов. Это будет крах доверия граждан страны нашему президенту. Надеюсь стамбульский позор России не повторится.
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12 час.
Евгения Болотова
Народ думал зима и мороз их прошибёт и они сдадутся, но наши олигархи снабдили их, и теплом , и горючим. И, как не думать...
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11 час.
Владислав Владислав
Отлично!
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5 час.

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