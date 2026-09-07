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Трамп объявил Луну собственностью США, его рейтинг упал до 33%

Трамп объявил Луну собственностью США, его рейтинг упал до 33%

Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social разместил фотографию Луны с подписью «Луна наша» и американским флагом, объявив спутник Земли собственностью Соединённых Штатов.

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