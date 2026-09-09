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Регионы России

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ЦРПТ начал проверки производителей товаров под маркировкой «Честный знак»

ЦРПТ начал проверки производителей товаров под маркировкой «Честный знак»

Оператор системы маркировки «Честный знак» — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) — начал проверки наличия реального производства у компаний, заявляющих выпуск продукции в России.

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