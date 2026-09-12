"Пермь-36" признали иностранным агентом

Паразитировавших на тему ГУЛАГа и политических репрессий мудаков из "Пермь-36" наконец то признали иностранными агентами.
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