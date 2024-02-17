Студент БелГУ скончался в реанимации от травм в результате атаки со стороны ВСУ

Студент Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) Дмитрий Проценко скончался от полученных травм в результате атаки на город, которая была совершена Вооруженными силами Украины (ВСУ).
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