Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 806 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анна
    Успеют ли призвать ? Планеты не будет, если начнётся мировая войнаБритания готова п...
  • Игорь Петров
    Они все , сук.., бессмертные?В ФРГ заявили, чт...
  • Игорь Петров
    С визгом!Гагин: ВСУ хаотич...

Студент БелГУ скончался в реанимации от травм в результате атаки со стороны ВСУ

Студент БелГУ скончался в реанимации от травм в результате атаки со стороны ВСУ

Студент Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГУ) Дмитрий Проценко скончался от полученных травм в результате атаки на город, которая была совершена Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
виктор комягин
ну что? кто следующий? а долбануть разок по центру киева? слабо? естественно....держитесь дорогие белгородцы....командармам виднее...они же в бункерах.....
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх