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СК: у кадровика МО РФ Кузнецова изъяли более 100 млн рублей в разной валюте

СК: у кадровика МО РФ Кузнецова изъяли более 100 млн рублей в разной валюте

Правоохранители изъяли по местам регистрации и проживания начальника управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова, которого заподозрили в получении взятки, деньги в российской и иностранной валюте в размере более 100 миллионов рублей, сообщили в Следственном комитете России.

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