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Сезим - Женский новостной портал

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Лучшие средства для ухода за кожей после 60 лет

Лучшие средства для ухода за кожей после 60 лет

С возрастом кожа претерпевает значительные изменения, требующие особого внимания и ухода. После 60 лет замедляются процессы регенерации, снижается выработка коллагена и эластина, что приводит к появлению морщин, пигментных пятен и сухости.

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