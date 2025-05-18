«Крепись, Россия, но кайся»: анализ пророчества Кронштадского и его значения для современности Ирэн ОрлонскаяСлова святого Иоанна Кронштадтского продолжают вызывать интерес и восхищение у людей, поскольку многие из его предсказаний сбылись.
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