«Крепись, Россия, но кайся»: анализ пророчества Кронштадского и его значения для современности Ирэн ОрлонскаяСлова святого Иоанна Кронштадтского продолжают вызывать интерес и восхищение у людей, поскольку многие из его предсказаний сбылись.