ЭНЕРГИЯ ДНЯ 12 июня 2022 года

Энергетический прогноз на двенадцатое июня две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1152 =Ангелы Возмездия пришли работать с алчностью, предательством, сознательным нарушением Гармонии = Будущее принадлежит тем, кто сегодня научился управлять своими мыслями, эмоциями и поведением =В эпоху Водолея Человечество выходит на Новый уровень здоровья и доброты, радости и счастья =Вам не обязательно принадлежать к какой-либо практикующей группе, чтобы проявлять свою Любовь =Впереди — Новый Цикл, Новое Пространство, где нет места старому, где всё будет выстроено, практически, с нуля=Главная защита человека – это доброта его Души, это всеобъемлющая Любовь ко всему живому и, прежде всего, - к Богу =Для личности очень важно именно соприкосновение с чистым потоком Силы, исходящей от Души =Жизнь проста: в ней всё случается для вас — не с вами; всё случается как раз в нужный момент — не раньше, и не позже = Иногда нужно отпускать то, что причиняет нам боль.