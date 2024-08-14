НБУ утвердит ограничения на P2P-переводы до конца недели

Национальный банк Украины (НБУ) планирует до 16 августа 2024 года утвердить проект ограничений на P2P-переводы, согласно заявлению главы регулятора Андрея Пышного в интервью изданию «Экономическая правда».
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