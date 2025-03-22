Трамп заявил, что Путин не отклонял предложение о прекращении огня с Киевом

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в беседе с российским лидером Владимиром Путиным последний не отверг предложение о введении режима прекращения огня с Киевом, как передает пресс-служба Белого дома.
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