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Велемудр. Мир тесен.

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Самые необычные в истории головные уборы русских жён

Самые необычные в истории головные уборы русских жён

В старину головной убор был самым значимым и нарядным предметом женского костюма. Он мог многое рассказать о своей владелице — о ее возрасте, семейном и социальном положении и даже о том, есть ли у нее дети.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Незамужние юные девушки в старину носили, как правило, головные уборы, не скрывающие волос.
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16 час.
ВП
Валерий Протасов
Настоящая энциклопедия головных женских уборов. Спасибо автору!
Ответить
5 час.

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