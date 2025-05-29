Поставки даже 2 млрд куб. м газа в год будут сейчас выгодными для концерна Миллера

﻿﻿Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан на встрече с секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу заявил, что Россия и Иран готовы к соглашению о поставках российского природного газа в Иран и теперь им необходимо достичь соглашения о цене.