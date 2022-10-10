В Якутске из-за снегопада произошло 25 аварий на дорогах

Управление ГИБДД по Якутии фиксирует резкий рост числа ДТП в столице республики. Сотрудники госавтоинспекции выезжали на оформление пяти аварий, остальные были зафиксированы через европротокол через госуслуги для автомобилистов, сообщило ЯСИА.