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В Якутске из-за снегопада произошло 25 аварий на дорогах

Управление ГИБДД по Якутии фиксирует резкий рост числа ДТП в столице республики. Сотрудники госавтоинспекции выезжали на оформление пяти аварий, остальные были зафиксированы через европротокол через госуслуги для автомобилистов, сообщило ЯСИА.

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