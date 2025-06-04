Клаксон
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Клаксон

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Свежие комментарии

Снегоход Ski-Doo Formula III оснастили колесами

Снегоход Ski-Doo Formula III оснастили колесами

Умельцы приспособили зимнее транспортное средство для поездок летом. Основная часть работ по изготовлению летнего снегохода на базе 600-кубовой модели Ski-Doo Formula III заключалась в демонтаже гусеницы и установке новой оси для заднего колеса.

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