Снегоход Ski-Doo Formula III оснастили колесами

Умельцы приспособили зимнее транспортное средство для поездок летом. Основная часть работ по изготовлению летнего снегохода на базе 600-кубовой модели Ski-Doo Formula III заключалась в демонтаже гусеницы и установке новой оси для заднего колеса.
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