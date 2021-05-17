Саперы Амурского общевойскового объединения ВВО уничтожили боеприпасы периода Великой Отечественной войны

В течении нескольких дней работы военными специалистами было обследовано и очищено более 400 тысяч квадратных метров территории, обнаружено и уничтожено около десяти боеприпасов периода Великой Отечественной войны.
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