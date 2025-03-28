Рубио раскрыл, когда Трамп примет решение об условиях Москвы по санкциям

МОСКВА, 29 марта, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп проведет со своей администрацией ряд консультаций, после чего примет решение по поводу условий РФ относительно европейских санкций, сообщил глава Госдепартамента США Марко Рубио.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии