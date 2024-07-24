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  • людмила пригарина
    А глаза почему круглые? От удивления своего происхождения?Откуда произошел ...
  • Сергей Андросов
    От казахов, неужели не понятно? Казахские " ушоные" не дадут соврать!Откуда произошел ...

Что нельзя делать после похорон близкого родственника?

Похороны с одной стороны завершают череду изматывающих событий к которым относятся покупка всего необходимого, организационные вопросы и поминки, а с другой становятся началом бесконечного траура, так как суета осталась позади, друзья и родственники разъехались по домам, вы остались со своим горем один на один.

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