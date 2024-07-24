Что нельзя делать после похорон близкого родственника?

Похороны с одной стороны завершают череду изматывающих событий к которым относятся покупка всего необходимого, организационные вопросы и поминки, а с другой становятся началом бесконечного траура, так как суета осталась позади, друзья и родственники разъехались по домам, вы остались со своим горем один на один.