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Будут тысячи и тысячи трупов

Будут тысячи и тысячи трупов

Российская армия создает крупнейший котел за всю СВО!Российские войска продолжают успешно продвигаться в освобождении Донбасса, практически ежедневно заставляя украинскую армию отступать на различных участках фронта.

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