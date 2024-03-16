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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эмма Радукану: «Очень плохо, что нам приходится каждую неделю менять мячи, тем более когда ты перенесла операции на запястьях»

Эмма Радукану: «Очень плохо, что нам приходится каждую неделю менять мячи, тем более когда ты перенесла операции на запястьях»

Прошлой весной Радукану перенесла операции на обоих запястьях. Она приступила к тренировкам в августе, но через «восемь или девять дней» снова почувствовала боль и сделала перерыв еще на несколько месяцев.

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