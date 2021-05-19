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Фото дня: Молдаванина видно издалека

Фото дня: Молдаванина видно издалека

Сегодняшний снимок сделан на автостраде в Чикаго, и мы назвал его: «Молдаванина видно издалека»! Причина очевидна: наш соотечественник работает за рулем грузовика, на прицепе которого нанесен государственный герб Республики Молдова, передает Noi.

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