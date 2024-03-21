Видеоблогер Петухов: в случае блокировки Android и iPhone в России граждане смогут перейти на китайские бренды

Видеоблогер, автор YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов в беседе с изданием Ura.ru сообщил, что если компании Apple и Google заблокируют в России смартфоны на базе Android и iPhone, граждане смогут перейти на китайские смартфоны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии