360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр муравьев
    Почему это в 22-м не сделали?Подпольщик Лебеде...
  • Yuri Plasta
    Если  Песков настаивает  на  войне  ,  значит  не  должно  стоять  вопросов  о  том  , что  там  мирные  люди,  а  зд...Песков призвал ро...
  • Иван Петров
    В конфликте с Россией, куда Макрон втягивает свою страну, Франции грозит уничтожение, а не "проигрыш"... а хозяевам и...InfoBRICS: Франци...

Видеоблогер Петухов: в случае блокировки Android и iPhone в России граждане смогут перейти на китайские бренды

Видеоблогер Петухов: в случае блокировки Android и iPhone в России граждане смогут перейти на китайские бренды

Видеоблогер, автор YouTube-канала Wylsacom Валентин Петухов в беседе с изданием Ura.ru сообщил, что если компании Apple и Google заблокируют в России смартфоны на базе Android и iPhone, граждане смогут перейти на китайские смартфоны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору