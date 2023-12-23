Генсек РФС Максим Митрофанов оценил идею обязать клубы РПЛ строить крыши на стадионах

По его мнению, создать стационарную крышу для удобства болельщиков не так уж просто. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможности обязать клубы Российской Премьер-лиги (РПЛ) строить крыши на домашних стадионах.