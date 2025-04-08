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Закон, порядок, государство

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Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили гаубицу Д-30 и личный состав ВСУ на Северском направлении

Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили гаубицу Д-30 и личный состав ВСУ на Северском направлении

Обнаружение целей и корректировку стрельбы обеспечили операторы разведывательных дронов 7-й отдельной мотострелковой бригады, которые работают в тесной связке с артиллеристами.

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