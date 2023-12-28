Акула растерзала подростка в Австралии

Global Look Press/Danita Delimont/Michele Westmorland Акула напала на подростка в Южной Австралии. Несмотря на оперативную работу вызванных на место экстренных служб, спасти юношу не удалось, сообщили представители полиции штата на своем сайте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии