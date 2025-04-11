Джа Морэнт о праздновании с «гранатой»: «Я беру свои слова и выбрасываю их в мир. Я говорю на языке Джа. Я это Джа»

После матча «Мемфиса» и «Шарлотт» журналист Майкл Уоллес спросил Морэнта о новом жесте. «Он объяснил, что означает этот жест, и я знаю, что он понимает: предыдущее празднование снова доставило ему проблемы.
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