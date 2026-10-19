UnHerd предсказал, что мирная сделка по конфликту на Украине может шокировать Европу. Президент США Трамп принял решение не применять некоторые меры закона об "адских санкциях" против России, что повлияет на динамику украинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- С "Нас надули?": Но...
- ВМ В Ростове к Новом...
- МЕ Кадровая компания...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым