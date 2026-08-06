У Рунета масштабный сбой. Не работаю приложения и сайты Ozon, WB, MAX, Яндекса, Авито, Т-Банка, Газпромбанка, РЖД, Ростелекома, массово жалуются россияне Донецкая группа новостей.
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У Рунета масштабный сбой. Не работаю приложения и сайты Ozon, WB, MAX, Яндекса, Авито, Т-Банка, Газпромбанка, РЖД, Ростелекома, массово жалуются россияне Донецкая группа новостей.
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