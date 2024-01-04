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Мбаппе о будущем: «В 2022-м я до мая не знал, что делать. Если бы знал, чего хочу, разве стал бы тянуть?»

Мбаппе о будущем: «В 2022-м я до мая не знал, что делать. Если бы знал, чего хочу, разве стал бы тянуть?»

Срок нынешнего контракта нападающего с «ПСЖ» рассчитан до июня 2024 года. «В 2022-м я до мая не знал, что делать.

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