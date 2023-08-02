Lake Placid Ice Dance International. Дэвис и Смолкин, Уна и Гэйдж Браун, Пэйт и Бай покажут произвольные танцы

Дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин впервые выступает за Грузию, они идут вторыми после ритм-танца. Lake Placid Ice Dance International Лейк-Плэсид, США Танцы на льду Произвольный танец Начало – 23:50 по московскому времени, сильнейшая разминка – с 01:55 (3 августа) Первая разминка 1.