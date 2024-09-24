Театр абсурда
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Театр абсурда

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Легитимность победителя

Легитимность победителя

Уже лет двадцать мы всё чаще слышим: «Каддафи утратил легитимность», «Асад делегитимировал себя», «США не признают легитимность иранского режима», «США не признают выборы Путина», «США не признают выборы в Думу и СФ России», «Российское руководство сомневается в легитимности Зеленского», «на Украине не осталось легитимных органов власти», «выборы в США фальсифицированы, они не отражают волю народа, они нелегитимны» и т.

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