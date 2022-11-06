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Ювентус — Интернационале прогноз на матч 6 ноября Серия А, прогноз на футбольный матч

Ювентус — Интернационале прогноз на матч 6 ноября Серия А, прогноз на футбольный матч

Своеобразной вишенкой на торте в 13-м туре Серии А станет итальянское дерби, в котором встретятся прославленные клубы «Ювентус» и «Интер».

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