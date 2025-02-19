В Иркутске хирурги прооперировали ребенка, проглотившего 16 магнитов

Восьмилетний мальчик в Иркутске проглотил 16 шариковых магнитов. Инородные тела вызвали повреждение желудочно-кишечного тракта, ребенок поступил в Иркутскую областную детскую клиническую больницу с так называемым «острым животом».
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