Германия выступила с громким заявлением о войне в Европе AlexCoderГермания выступила с громким заявлением о войне в Европе AlexCoder Позицию страны озвучил глава Минобороны ФРГ Все чаще в информационном пространстве появляются рассуждения и прогнозы о возможном скором начале нового масштабного военного конфликта.