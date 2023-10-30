Германия выступила с громким заявлением о войне в Европе AlexCoderГермания выступила с громким заявлением о войне в Европе AlexCoder Позицию страны озвучил глава Минобороны ФРГ Все чаще в информационном пространстве появляются рассуждения и прогнозы о возможном скором начале нового масштабного военного конфликта.
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