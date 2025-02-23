В России отмечают День защитника Отечества: главное за сутки

МОСКВА, 23 февраля, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, глава США уверен в скором достижении соглашения о прекращении конфликта на Украине, в Киеве прогремело шесть серий взрывов.