В России отмечают День защитника Отечества: главное за сутки

МОСКВА, 23 февраля, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, глава США уверен в скором достижении соглашения о прекращении конфликта на Украине, в Киеве прогремело шесть серий взрывов.
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