Юлия Мендель призвала Запад перестать финансировать коррумпированных военных

Юлия Мендель, экс-пресс-секретарь Зеленского, заявила о необходимости Западу пересмотреть свою политику из-за коррупции на Украине.
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