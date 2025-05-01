Тренера и футболиста "Интера" дисквалифицировали по делу о связях с мафией

Spada/Zuma/TASS Главного тренера итальянского футбольного клуба "Интер" Симоне Индзаги и полузащитника команды Хакана Чалханоглу дисквалифицировали на один матч чемпионата Италии из-за контактов с представителями болельщиков, которые были связаны с мафией.