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Татар-информ

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Каким будет Татарстан в 2036 году: прогноз ИИ

Каким будет Татарстан в 2036 году: прогноз ИИ

Три сильные агломерации, заводы-лаборатории, цифровые села и общественные пространства нового поколения – такой может стать наша республика через 10 лет.

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