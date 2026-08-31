Watch: Mysterious island appears and disappears in British Columbia reservoir

A mysterious island estimated to cover over 105,000 square feet appeared in a British Columbia reservoir before disappearing just as enigmatically.
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