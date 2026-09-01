Москва не рассматривает «заморозку» украинского конфликта как приемлемый сценарий. Владимир Путин, комментируя предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, озвученное в июле, дал четкий сигнал: Россия нацелена на полное прекращение боевых действий, а не на паузу, которая оставит ситуацию в подвешенном состоянии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СТ «Русские идут!»: ...
- «Стреляли в щели ...
- Z США вели тайные п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым