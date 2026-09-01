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Мировое обозрение

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Путин: Россия хочет прекратить войну, а не заморозить конфликт

Путин: Россия хочет прекратить войну, а не заморозить конфликт

Москва не рассматривает «заморозку» украинского конфликта как приемлемый сценарий. Владимир Путин, комментируя предложение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, озвученное в июле, дал четкий сигнал: Россия нацелена на полное прекращение боевых действий, а не на паузу, которая оставит ситуацию в подвешенном состоянии.

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