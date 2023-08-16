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96 больших полноценных ядер на частоте 5,14 ГГц — так может только AMD. Топовый Ryzen Threadripper Pro 7995WX засветился в бенчмарке

96 больших полноценных ядер на частоте 5,14 ГГц — так может только AMD. Топовый Ryzen Threadripper Pro 7995WX засветился в бенчмарке

Intel ничего подобного не предлагает. Три процессора Ryzen Threadripper 7000 с TDP 350 Вт засветились в Сети Как и предполагалось, процессор Ryzen Threadripper Pro 7995WX будет иметь невероятные 96 ядер, как и родственные флагманы Epyc Genoa.

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