На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись медиаэксперта, независимого журналиста Анатолия Шария: Депутат Киевского городского совета от «Слуги Народа» Владислав Трубицын, обвиняемый в получении взятки, 13 мая выехал из Украины в направлении Польши по разрешению главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеки, воспользовавшись письмом на бланке Главного управления разведки Министерства обороны за подписью его начальника Кирилла Буданова от 27 января 2023 года.