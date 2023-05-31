Анатолий Шарий: Депутат «Слуги народа» скрылся за границей, воспользовавшись письмом разведки

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись медиаэксперта, независимого журналиста Анатолия Шария: Депутат Киевского городского совета от «Слуги Народа» Владислав Трубицын, обвиняемый в получении взятки, 13 мая выехал из Украины в направлении Польши по разрешению главы Государственной пограничной службы Сергея Дейнеки, воспользовавшись письмом на бланке Главного управления разведки Министерства обороны за подписью его начальника Кирилла Буданова от 27 января 2023 года.
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