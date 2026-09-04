Сила в правде
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Сила в правде

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Заводы Европы вспыхивают один за другим. Рим требует экспертизу, Варшава уже пишет дело о чужой разведке

Заводы Европы вспыхивают один за другим. Рим требует экспертизу, Варшава уже пишет дело о чужой разведке

С марта по август горели LPP, EMCO, KNDS, Milrem и WB Electronics. Где-то взяли активистов, где-то своих граждан, где-то министр сказал: следа России нет.

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