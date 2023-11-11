Эксперты 15 регионов собрались в Астрахани по проблемам культурного наследия

С 7 по 9 ноября 2023 г. в Астрахани при поддержке правительства Астраханской области и Астраханского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» прошла II Всероссийская научно-практическая конференция «Львовские чтения», организованная в память об астраханском краеведе, общественном деятеле, защитнике памятников архитектуры Сергее Львове и посвященная вопросам изучения и сохранения историко-архитектурного наследия.